Civitanovese, ancora nessuna certezza per la trattativa

Passano le ore, ma non vi è ancora alcuna certezza che la trattativa per la cessione della Civitanovese abbia davvero imboccato la strada della chiusura. È bene infatti ribadire un sentimento di prudenza nei confronti di una vicenda che si protrae da circa due mesi con tutte le evoluzioni e le difficoltà del caso. Secondo molti, già la giornata odierna potrebbe essere cruciale nel senso di un eventuale closing, oppure nel suo contrario, vale a dire l’abbandono della trattativa. Chiaramente il primo dei due scenari resta quello più accreditato, tuttavia qualche dubbio inizia ad aleggiare.

Fino a qualche giorno fa, la convinzione di molti era che l’intesa definitiva fosse in dirittura d’arrivo a margine di un incontro che si sarebbe tenuto mercoledì sera, in un locale di San Benedetto del Tronto. In questa occasione l’attuale patron rossoblù Mauro Profili avrebbe mostrato una maggiore disponibilità a facilitare le operazioni per il passaggio delle quote verso il suo acquirente, l’imprenditore laziale Davide Ciaccia, ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi. Ma questo fa parte del passato, ora si attendono gli sviluppi. Da tale punto di vista, c’è chi riferisce di un possibile appuntamento dal notaio.

Intanto, volge al termine anche la stagione del settore giovanile. Dopo l’esperienza del Memorial "Carlini Orselli", la squadra allenata da Andrea Mercanti si è ritrovata giovedì pomeriggio per una partitella interna. Sempre per quanto riguarda il settore giovanile, vi sono due importanti novità: dopo l’addio del responsabile tecnico Marco Fontinovo (ora nuovo allenatore della Vigor Montecosaro), l’ex giocatore rossoblù Simone Marcantoni è stato nominato coordinatore tecnico e logistico, mentre Danilo Filipponi assume l’incarico di coordinatore dell’attività di base.

f. r.