Clandestini nascosti nel tir: fuggono in quattro, fermato un minorenne

Civitanova Marche, 26 settembre 2023 - Clandestini scappano da un tir dentro cui erano nascosti e che aveva parcheggiato in un’area sosta di via Pirelli, nella zona industriale di Civitanova nei pressi della dogana.

E’ successo questa mattina e sarebbero quattro le persone in fuga, mentre un minorenne sarebbe stato lasciato sul posto ed è ora assistito dalla polizia, dopo essere stato visitato dal personale medico del 118 e poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti. Tutti tunisini i cinque a bordo di un mezzo con targa italiana che effettua trasporti tra l’Italia e il Nordafrica. Da chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime notizie l’autista si sarebbe fermato, nella piazzola di sosta Civitanova , avrebbe aperto il portellone sul retro del veicolo e in quel momento sarebbero scappati tutti fatta eccezione per il minorenne. Sono in corso le ricerche dei fuggitivi e le indagini sono in capo alla polizia che dovrà acquisire la testimonianza dell’autista e ricostruire il percorso del mezzo per capire dove e come i cinque possano essersi introdotti a bordo.