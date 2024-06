Colpo al tabacchi, razzìa di sigarette e Gratta & vinci

Civitanova, 4 giugno 2024 – Furto con spaccata nella tabaccheria della città alta, un malvivente con il volto travisato fa irruzione nell’esercizio commerciale e fa razzia di pacchetti di sigarette e decine di gratta e vinci. Il colpo, durato appena pochi minuti, è stato messo a segno l’altra notte, intorno alle 4.45. Nel mirino, verso quell’ora, è finita la tabaccheria Spurio che si trova in via Corridoni, a Civitanova Alta, zona tranvia.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo con il volto travisato da un cappuccio, arrivato a bordo di un furgone, ha forzato la serranda esterna, tagliando le maglie, poi ha mandato in frantumi la vetrata della porta di ingresso dell’esercizio commerciale che si trova sotto il porticato. Una volta entrato all’interno della tabaccheria, ha arraffato in fretta e furia centinaia e centinaia di pacchetti di sigarette, collocati sulla bacheca dietro il bancone, e alcune decine di gratta e vinci. Un colpo messo a segno in pochi minuti. Poi il malvivente è scappato, facendo perdere le sue tracce.

La quantificazione del bottino è ancora in corso, nella prima mattinata di ieri i proprietari della tabaccheria stavano ancora facendo l’inventario per accertare il totale della merce sparita. Ma stando una prima stima sarebbe comunque di qualche migliaio di euro, a cui aggiungere i danni causati per rompere e forzare porta e serranda.

Sul posto, poco dopo, è arrivata la polizia e anche la squadra scientifica, che ha acquisito i primi elementi utili alle indagini. Subito sono stati visionati i filmati delle telecamere di videosorvglianza installate a ridosso della tabaccheria ma anche quelle pubbliche, che si trovano nella zona di Civitanova Alta. L telecamere potrebbero aver immortalato auto o soggetti, dai quali partire per tentare di individuare i responsabili.

Ancora da chiarire se a bordo del furgone ci fosse un complice ad attendere il ladro. Le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia sono in corso. L’episodio avvenuto l’altra mattina ricorda quelli registrati alcune settimane fa, quando erano avvenuti due furti, uno di seguito all’altro, in una tabaccheria di corso Vittorio Emanuele, in centro, a due passi da piazza XX settembre. Anche in quella circostanza erano state fatte sparire centinaia di pacchetti di sigarette.