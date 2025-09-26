“Ti do trenta coltellate”, 52enne alla sbarra

Civitanova, 26 settembre 2025 – “Ti do trenta coltellate”, “quando torni facciamo i conti”, “ti ammazzo”: scenate in pubblico e minacce avrebbe subito una 56enne. Il compagno, un 52enne di Pescara che viveva a Civitanova con lei, è finito sotto accusa per maltrattamenti. I fatti risalgono allo scorso anno.

Il 10 agosto 2024 l’uomo l’avrebbe accusata di piangere per l’amante e, dopo essere uscito e poi rientrato a casa dopo circa tre ore, completamente ubriaco, avrebbe costretto la donna a seguirlo in due pizzerie, facendo scenate di fronte a tutti i presenti. Dopo aver cenato, poi, avrebbe strattonato la donna con forza, minacciandola più volte e dicendole “ti ammazzo”. Lei, sotto choc, era andata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per un controllo.

Circa una ventina, secondo l’accusa, gli episodi di maltrattamenti. L’uomo avrebbe impedito alla compagna di uscire senza di lui, la avrebbe insultata, bestemmiando ad alta voce e intimandole di stare zitta, la avrebbe strattonata e avrebbe minacciato di morte pure suo fratello, nel caso fosse intervenuto per difenderla. Dopo che lui si era rifiutato di lasciare la casa della compagna, dove si era trasferito ad agosto 2024, lei aveva deciso di andarsene. E lui a quel punto, il 2 settembre 2024, la avrebbe contattata con telefonate e messaggi dicendole “ti taglio la testa”, “ti do trenta coltellate” e “quando torni a casa facciamo i conti”. L’altro ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni e a pm Vincenzo Carusi, si è svolta l’udienza preliminare. Per l’imputato, l’avvocato Angelo Lazzaroha chiesto il processo con l’abbreviato, che si terrà l’11 novembre. La donna si è costituita parte civile con l’avvocato Marco Emiliozzi.