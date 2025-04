Condannato per evasione: “Non mi dimetto”

Civitanova, 18 aprile 2025 – Gianluca Crocetti non si dimetterà da consigliere comunale. La legge non glielo chiede (perché la pena è sospesa) e nonostante la Cassazione abbia certificato la condanna per evasione fiscale, l’esponente di Civitanova Unica resterà in aula. “La questione etica? Più di quattrocento persone mi hanno scritto di andare avanti e quindi resto al mo posto” risponde. Per la prima volta siederà in consiglio comunale un politico condannato in via definitiva per reati fiscali. Nessun commento da sindaco e assessori, né dai partiti della coalizione di cui fa parte Crocetti. Fa quadrato anche la civica Civitanova Unica, in cui è stato eletto e a cui è di recente tornato dopo essere transitato per Fratelli d’Italia.

Parla attraverso un post sulla sua pagina Facebook il consigliere: “Sono sereno, con la coscienza a posto. Chi mi conosce, sa chi sono. La notizia apparsa sulla stampa riguarda una vicenda giudiziaria risalente a oltre 12 anni fa, completamente estranea alla mia attività politica e amministrativa, che si conclude ora dopo un lunghissimo e intricato iter giudiziario. Mi limito a dire che la realtà dei fatti è più complessa di certe semplificazioni, e che alcune ricostruzioni non corrispondono al vero. Continuerò a onorare il mio ruolo istituzionale con la stessa dedizione di sempre: il mio impegno per la comunità resta saldo, limpido e trasparente come sempre stato. Grazie di cuore a tutte le persone che in queste ore mi hanno dimostrato la loro vicinanza. La vostra stima è la mia forza. E, per chiarezza, nessuna interdizione”.

La condanna per evasione fiscale è diventata definiva con sentenza del 5 aprile della Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal consigliere, confermando il verdetto della corte di appello di Ancona: un anno e 7 mesi di reclusione e confisca dei beni, immediatamente esecutiva, per 63mila euro, con interdizione dai pubblici uffici ma il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Una vicenda che ha fatto emergere l’evasione di imposte e tasse relative al 2012 attraverso un giro di fatture legate a operazioni inesistenti, emesse da e verso alcune società con al centro la Lc Srl, lavanderia industriale di cui Crocetti era responsabile legale. Le indagini sono partite dopo l’incendio alla lavanderia e la denuncia di 250mila euro di merce distrutta dalle fiamme. Il consigliere venne condannato in primo grado al tribunale di Macerata, sentenza confermata prima in appello e ora dalla Cassazione. A carico di Crocetti c’è anche un altro processo aperto, per una presunta evasione fiscale relativa al periodo 2016-2019, e per occultamento di documenti contabili, procedimento trasferito per competenza al tribunale di Roma.