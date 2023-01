Consiglio comunale sulla sicurezza Micucci: "In ritardo, ma finalmente"

Convocato per il 14 gennaio il consiglio comunale sulla sicurezza. Era stato richiesto ad agosto dalle opposizioni e con mesi di ritardo sui tempi di legge (sono previsti dal regolamento al massimo venti giorni dal momento della richiesta) è stato alla fine calendarizzato con il tema ‘Politiche per la sicurezza a Civitanova’. Alla seduta, che inizierà alle 16, potranno partecipare i cittadini interessati e sono stati invitati rappresentanti di vari enti, associazioni e categorie coinvolti nella problematica. Al momento non figurano in lista le forze dell’ordine. La richiesta era stata formulata in agosto dalle opposizioni, sull’onda dei fatti di cronaca che portarono Civitanova alla ribalta nazionale: gli omicidi di Alika Ogorchukwu, nigeriano ucciso lungo corso Umberto, e di Rashed Amri, tunisino ammazzato invece sul lungomare. Due fatti accaduti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, culmine di una estate funestata da risse, episodi di spaccio e dal fenomeno delle baby gang. Uno scenario che portò le opposizioni a chiedere al sindaco di discutere in consiglio comunale il problema. L’amministrazione ha fatto trascorrere i venti giorni previsti dal regolamento per la convocazione delle sedute aperte e, di slittamento in slittamento, sono passati mesi. "Finalmente la convocazione – commenta Francesco Micucci (Pd) –, ma come sempre questa maggioranza allunga i tempi fino allo sfinimento e per una serie di motivi, tutti strumentali. Dal loro punto di vista il problema sarebbe attenuato, solo perché si è affievolita l’eco di certi fatti, e invece il tema resta sul campo". Micucci pone la questione degli inviti alla seduta. "Da quanto si è capito – denuncia – non ci saranno le forze dell’ordine. Questo perché il sindaco e il presidente del consiglio comunale si reputano plenipotenziari nei rapporti con loro. A me pare assurdo che in un contesto istituzionale come il consiglio non venga data la possibilità di conferire con soggetti rappresentanti delle forze dell’ordine e della sicurezza".

Lorena Cellini