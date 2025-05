Controlli a Civitanova tra centro e stazione: ragazzini identificati, trovata droga

Civitanova, 11 maggio 2025 – Un sabato pomeriggio di controlli per le vie del centro e in stazione ferroviaria, fermati decine e decine di ragazzini in arrivo a Civitanova, in treno o in autobus, dal fermano. Sequestrati dieci grammi di hashish, che qualcuno ha buttato a terra in zona stazione alla vista delle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini da parte della polizia, guidata dal commissario capo Riccardo Zenobi, che ha diretto il servizio interforze di ieri, per identificare chi si è disfatto della sostanza stupefacente, già divisa in monodosi.

È stata massiccia la presenza delle forze dell’ordine ieri in quelle che sono considerate le zone più a rischio della città per prevenire episodi di microcriminalità e disordini, ma anche per rafforzare il senso di sicurezza dei tanti civitanovesi e non solo che ieri hanno preso d’assalto il centro e il lungomare, complice anche la bella giornata di sole. Gli agenti del commissariato di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza con il suo cane anti-droga e gli agenti della polizia locale hanno pattugliato la città. I controlli hanno interessato la stazione ferroviaria, i terminal degli autobus, le vie del borgo marinaro, il corso e tutto il lungomare civitanovese, da nord a sud, passando per il centro, sempre molto affollato di gruppi di giovanissimi. Numerosi i ragazzini, anche minorenni, che sono stati fermati, identificati e controllati alla stazione, dove sono arrivati con treno o autobus dalla zona del fermano e dall’anconetano. Criticità particolari, almeno per tutto il pomeriggio, non sono state registrate.

“La visibilità e la presenza sul territorio delle forze dell’ordine impegnate in questi servizi di controllo danno un senso di maggiore sicurezza – ha detto il prefetto Isabella Fusiello –, soprattutto in giornate di grande affluenza, dove arrivano in città tanti giovani, che spesso creano disordine sociale”. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. La settimana scorsa un parapiglia tra due o tre ragazzini, che si erano dati appuntamento a Civitanova dal fermano, era stato subito sedato dall’intervento delle forze dell’ordine, che stavano eseguendo un servizio di controllo analogo a quello di ieri. Alcuni ragazzini erano stati portati in commissariato.