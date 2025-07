Marito e moglie rischiano di annegare, bagnina di 17 anni li salva

Civitanova, 7 luglio 2025 – Pomeriggio di paura, ieri a Civitanova, sul tratto di spiaggia libera tra l’Ippocampo e il Lido della Polizia, sul lungomare nord. Una coppia – marito e moglie sulla sessantina, di nazionalità albanese – ha rischiato di annegare, e solo l’intervento di una bagnina 17enne e di alcuni bagnanti ha evitato il peggio.

A raccontare quei momenti di paura è la stessa bagnina della cooperativa 539 Rescue, Elena Sergolini, di Mogliano, studentessa del liceo classico Leopardi di Macerata. “Erano le 15.20 circa – spiega –, ero sulla torretta dell’Ippocampo quando alcune persone mi hanno segnalato che c’erano due bagnanti in difficoltà. Erano all’imboccatura tra due scogliere: probabilmente non riuscivano più a toccare per un avvallamento del fondale e hanno bevuto, finendo nel panico. Sono subito partita e ho raggiunto la coppia. Per fortuna in acqua c’erano altri bagnanti che sono riusciti ad aiutarmi, altrimenti da sola con due persone in difficoltà sarebbe stato tutto più complicato. Io mi sono occupata della donna, mentre altri hanno portato a riva il marito, le cui condizioni sembravano più preoccupanti. In spiaggia c’erano anche dei medici, che hanno monitorato le condizioni della moglie e hanno prestato soccorso all’uomo, che era in arresto cardiaco: gli è stato praticato il massaggio. Io ho chiesto di chiamare il 118 e di prendere il defibrillatore in dotazione alla spiaggia, ma non c’è stato bisogno di usarlo”.

Marito e moglie sono stati presi in cura dal 118, per essere poi trasferiti al pronto soccorso di Civitanova. In un primo momento si era alzata in volo anche l’eliambulanza da Ancona, che poi è rientrata. Per Elena, alla seconda stagione nel servizio di salvataggio, è stato il primo intervento. “La coppia ci ha ringraziati, è stata molto riconoscente”.