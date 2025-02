“Crescono i reati, aumenteremo i controlli”

Appuntamento inusuale sulla costa, ma gli episodi di violenza giovanile – le risse e i pestaggi – a cui si sono aggiunti negli ultimi giorni altri episodi in sequenza che hanno minato il senso di sicurezza in città, hanno convinto le istituzioni a raggiungere Civitanova per organizzare una riunione a Palazzo Sforza e annunciare “più presenza delle forze dell’ordine e della polizia locale, anche in borghese soprattutto nei fine settimana” e a invocare “il coinvolgimento dei commercianti e degli esercenti dei locali pubblici, così che la sicurezza venga tutelata da tutti e, se servirà, anche tramite confronti per stabilire strategie e consigli”. Sono queste le parole del prefetto, che ha gestito e alla fine tirato le conclusioni della riunione del Comitato, assicurando che “ciò che la legge ci consentirà di fare noi faremo, rispondendo con il codice”.

Lucida e senza edulcorazioni, proprie invece del linguaggio della politica, l’analisi del prefetto Fusiello che ha ammesso “l’incremento in città dei reati contro il patrimonio e contro le persone. Civitanova è una realtà in cui qualche problema di sicurezza c’è, anche per la forte presenza giovani e giovanissimi e anche perché è una città che offre molto”.

E allora tra le ricette offerte “lo schieramento di reparti mobili per la prevenzione del crimine e l’intensificazione dei posti di controllo anche per monitorare chi entra in città. Vorrei – ha concluso il prefetto Fusiello – dire ai cittadini che le forze dell’ordine ci sono e ci sono le risposte ai comportamenti illegali, e voglio inoltre ribadire che la sicurezza dipende da tutti, anche dalla collaborazione della comunità quando si verifica un fatto delittuoso”.

È durato meno di un’ora il vertice straordinario, a cui hanno partecipato anche il questore di Macerata Giampaolo Patruno, il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco, il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Ferdinando Mazzacuva, e poi il presiedente della Regione Francesco Acquaroli e quello della Provincia Sandro Parcaroli, oltre ai vertici cittadini delle forze dell’ordine. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha letto la situazione di Civitanova “come un fenomeno sociale e nazionale, non soltanto legato alla nostra città. Per rispondere al problema faremo tutto ciò che possiamo attraverso la polizia locale e con la presenza sul territorio di agenti in divisa e in borghese, ma anche all’interno di attività commerciali, ben visibili, per dare sicurezza”.

Nessun intervento invece da parte del governatore Francesco Acquaroli, che ha giustificato la sua presenza alla riunione civitanovese del comitato per la sicurezza “con la volontà di dimostrare la vicinanza della Regione Marche alla città”.