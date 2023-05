Civitanova, il dermatologo: “Attenti ai danni del sole”

Civitanova, 28 maggio 2023 – “Amico sole”, una campagna informativa promossa dal Comune in collaborazione con il dermatologo Gino Mattutini di cui si é avuto riscontro nel convegno al teatro Cecchetti. L’iniziativa serve a trasmettere indicazioni per una corretta esposizione al sole e alle radiazioni Uvb e Uva.

Circa cento ragazzi delle scuole Annibal Caro (classe prima E) e Mestica (seconde A ed E), con i propri insegnanti, hanno preso parte all’appuntamento. "Il sole è amico della nostra salute – le parole del dottor Mattutini –. Purtroppo però sono sempre più frequenti i danni che una cattiva esposizione al sole può provocare, quindi non dovete mai sottovalutare gli accorgimenti che il decalogo vi fornisce: utilizzare crema solare, indossare cappellino, occhiali da sole e maglietta quando necessaria, ciascuno in base al fototipo. La raccomandazione è fare controlli periodici dal medico in caso di lesioni sospette".

"Colgo l’occasione – ha invece detto la comandante della Capitaneria Ylenia Ritucci – per portarvi a conoscenza della nuova ordinanza sulla sicurezza balneare, con cui abbiamo introdotto un assistente bagnanti ogni 150 metri per aumentare la sicurezza". "La mia raccomandazione – ha specificato il vicesindaco Claudio Morresi al fianco del consigliere Piero Croia – è di portare alla vostra famiglia quanto appreso oggi".