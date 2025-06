Demolizione dell’ex hotel, valanga di ricorsi

Civitanova Marche, 6 giugno 2025 – Una valanga di ricorsi al Tar contro il progetto di trasformazione in appartamenti dell’hotel Acquamarina. Sono stati notificati al Comune due tranche. Dodici soggetti hanno chiesto al tribunale di annullare due delibere votate dalla giunta comunale: la numero 548 del 2023 e la 52 del 2025. Con la prima, l’esecutivo Ciarapica ha approvato l’adozione del piano di recupero, con demolizione e ricostruzione, dell’edificio di viale Matteotti, e con la seconda ha dato il via libera al progetto. Contestati dai ricorrenti il Piano casa e la sua applicazione a Civitanova, dove l’ufficio tecnico ha recepito centinaia di progetti e in alcune zone del centro stanno sorgendo palazzoni al posto di villette.

In particolare la riconversione in appartamenti dell’ex hotel Acquamarina, in variante al Piano particolareggiato del borgo marinaro, prevede un raddoppio dei piani, che passano da tre a sei, con tredici alloggi, più garage (con sette posti auto) e cantine, con l’ingresso carrabile su via Leonardo da Vinci. L’autorizzazione edilizia ha concesso un aumento volumetrico nel rispetto della percentuale massima del 40 per cento.

La Provincia ha ritenuto non necessario l’assoggettamento alla procedura di Valutazione ambientale strategica “perché – è scritto agli atti – il piano di recupero non determina impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” in quanto “l’edificio è l’unico blocco a tre piani, a dispetto degli altri fabbricati che si sviluppano per anche otto piani fuori terra. La riqualificazione è in grado di produrre effetti positivi nella percezione del paesaggio”.

Ma una dozzina di residenti nella zona ha fatto ricorso al Tar contro il Comune, contro la Provincia di Macerata e nei confronti di una società con sede legale a Porto San Giorgio, di cui la giunta di Civitanova non specifica altro nella delibera con cui dispone la costituzione in giudizio per difendersi dalla richiesta di annullamento, previa sospensiva, delle delibere di adozione e approvazione del piano di recupero dell’Acquamarina e di tutti gli atti conseguenti. Affidato all’avvocato Leonardo Filippucci l’incarico di difendere Palazzo Sforza (parcella 11.781 euro).

Un’altra grana legale per la giunta, costretta a gestire gli effetti dell’attuazione del Piano casa. In piedi c’è anche un altro ricorso, presentato da due residenti di viale Vittorio Veneto, contro il progetto dell’ex villa Paolini che, sempre sulla scia del Piano casa, prevede due palazzi da tre e da cinque piani. Il ricorso al Tar presentato è stato accolto e fino al 10 luglio i lavori sono fermi nel cantiere, in attesa che tecnici nominati dal tribunale svolgano gli approfondimenti necessari sul progetto e i giudici decidano nel merito.