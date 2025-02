Derby Adriatico, città blindata: ecco le modifiche alla circolazione e i divieti di sosta per la partita di serie D

Civitanova Marche, 15 febbraio 2025 – C’è il derby Adriatico in programma tra Civitanovese e Ancona. Per questo domani lo stadio sarà blindato e la viabilità rivoluzionata nella zona sud della città, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

La partita, valida per il campionato di serie D, si gioca al Polisportivo e per sei ore, da mezzogiorno fino alle 18, entrerà in vigore una serie di modifiche al traffico e alla sosta nell’area intorno allo stadio. Il Comune ha emesso una ordinanza specifica che prevede il divieto di transito e di fermata, per tutti i veicoli, sulle strade che formano il perimetro dell’impianto sportivo, quindi piazzale Italia, lungomare Piermanni (nel tratto compreso tra il Tiro a volo e piazzale Italia), corso Garibaldi dall’incrocio con via Montenero/via Aldo Moro fino all’ingresso della pista ciclabile del fiume Chienti, via Montenero lungo entrambe le corsie. Le transenne saranno posizionate all’imbocco di corso Garibaldi, all’altezza di via Aldo Moro, e sul lungomare Piermanni all’altezza di Largo Italia.

È stato disposto anche il divieto di sosta, con rimozione, e di transito sempre da mezzogiorno fino alle 18 in piazzale Martiri della Libertà, ovvero il parcheggio antistante lo stadio Polisportivo, con l’esclusione delle auto dei tifosi ospiti, autorizzati a parcheggiare a ridosso del fosso Trabocco.

Transito non consentito alle auto anche in via Sabotino. In questa zona le deviazioni che consentiranno agli automobilisti di aggirare le strade chiuse sono le seguenti: per chi arriva da via Aldo Moro, in ingresso verso la città, obbligo di svolta in via Marinetti (eccetto la tifoseria ospite autorizzati raggiungere lo stadio), il traffico del lungomare Piermanni in direzione sud verrà dirottato su viale Vittorio Veneto e chi invece arriva da via Zavatti non potrà svoltare verso il Polisportivo e dovrà procedere dritto in via Monfalcone, così come chi transita lungo corso Garibaldi in direzione sud dovrà svoltare o in via Zavatti o in via Monfalcone.

Le misure sono state prese in considerazione del rilievo della partita per le tifoserie, e della necessità di garantire la massima sicurezza possibile per la città, per evitare che una bella occasione di sport si concluda con la conta dei danni. La Civitanovese lotta per risalire la classifica, Ancona si trova invece nella zona alta.