Discarica a cielo aperto lungo il Chienti: scarti dei cantieri e immondizia

Civitanova Marche, 30 marzo 2023 – Ancora rifiuti a cielo aperto nel territorio urbano, con materiale d’ogni tipo scaricato di notte da ignoti in aperta campagna. Atti di pura inciviltà. Qualche settimana fa abbiamo dato la notizia di rifiuti abbandonati lungo una stradina che costeggia un casolare di campagna, poco distante dall’ospedale.

Il "misfatto" era stato segnalato da Angelo Marinelli dell’associazione Caccia sviluppo e territorio (Cst). Oggi (ieri, ndr) lo scempio si ripete. Ne è teatro un sentiero poco distante dal fiume Chienti e dal centro commerciale presente in via San Costantino. Qualcuno, di notte, si è liberato di residui, soprattutto edili, e di altro materiale racchiuso in sacchetti di plastica, di cui non si conosce il contenuto. È la solita scena che si ripete un po’ troppo spesso, e purtroppo non è facile neanche scoprire chi sia l’"eroico protagonista" che inquina.

Anche in questo caso, la discarica è stata scoperta, nel suo quasi quotidiano giro di perlustrazione del territorio, dal Cst, che ha subito segnalato la cosa alle autorità competenti. "Da sottolineare – dice Marinelli – che all’ingresso della stradina, per evitare l’accesso di auto e furgoni, erano stati posizionati due massi, ma non sono serviti a nulla. Evidentemente c’era una precisa volontà di scaricare proprio lì i rifiuti".