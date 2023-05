Donna investita dal treno a Porto Potenza: è gravissima. Trasportata a Torrette

Porto Potenza (Macerata), 12 maggio 2023 – Una donna è stata investita da un treno alle 11.05 nella stazione di Porto Potenza, in provincia di Macerata. È stata trasportata in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona.

Sul posto i carabinieri e la Polfer che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, i vigili del fuoco e il 118 per le immediate cure alla donna. La circolazione dei treni è sospesa tra Civitanova e Porto Recanati e si stanno registrando grossi ritardi su tutta la linea Adriatica. Il treno coinvolto nell’incidente, il Frecciarossa 8814, partito da Lecce e diretto a Milano, è fermo alla stazione di Porto Potenza. Bloccati anche altri treni a Pescara, Ancona e Giulianova.

Due giorni fa una ragazza di 20 anni è morta a Civitanova, qualche chilometro più a sud, investita da un treno alle 5 di mattina mentre attraversava i binari.