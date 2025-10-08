L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Drago Zio Giò fa tappa all'istituto Sant'Agostino
8 ott 2025
FRANCESCO ROSSETTI
Cronaca
Riparte la collaborazione con Libribelli pensata per i più piccoli. Giorgio Cescutti in cattedra con lezioni animate e laboratori.

Con il suo furgoncino blu, Giorgio Cescutti, in arte "Drago Zio Giò", ha fatto tappa all’Istituto comprensivo Sant’Agostino per intrattenere i più piccoli. Cescutti ha tenuto lezioni animate e laboratori interattivi che hanno permesso di enfatizzare il potere del linguaggio e delle parole, ponendo enfasi sull’interazione con l’oggetto-libro ed utilizzando sapientemente la mimica facciale. Questa serie di attività permette di arricchire il vocabolario e affinare la sensibilità linguistica dei bambini, rendendoli consapevoli dell’importanza delle parole e delle loro sfumature. Un altro importante scopo dell’iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo delle competenze emotive e sociali, consentendo ai piccoli di immedesimarsi nelle storie, esplorare sentimenti complessi e migliorare la capacità di ascolto e interazione. Quella con "Drago Zio Giò in Viaggio con Libribelli" è una collaborazione rinnovata da parte dello stesso istituto che comprende scuole di Civitanova e Montecosaro.

"La nostra scuola – afferma la dirigente Gloria Gradassi - si impegna ad elevare la lettura a disciplina fondamentale e pratica quotidiana, istituzionalizzando percorsi che, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, garantiscano una continuità formativa (curricolo verticale) nell’acquisizione delle abilità di lettura e comprensione del testo, essenziali per il successo scolastico e la formazione di cittadini consapevoli".

f. r.

