Civitanova, droga pronta alla spedizione: sequestrati 41 chili di marijuana

Civitanova, 14 aprile 2023 – La marijuana era pronta per essere spedita. Quarantuno chili contenuti in tre colli di una società di spedizione. Ma il fiuto del cane antidroga della Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova ha permesso di rintracciarli. Sequestrata la merce in un magazzino, identificato e denunciato il destinatario.

Questa l’operazione nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ancora più potenziati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I militari della Compagnia di Civitanova hanno scovato il magazzino dopo una serie di attività di controllo in alcune società di spedizione. In particolare, i finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile in forza al reparto, hanno sottoposto a controllo sommario esterno i colli dei beni giacenti, in attesa di essere consegnati ai destinatari.

Nel corso di uno degli interventi, in seguito all’insistente segnalazione da parte del cane antidroga, sono stati attenzionati così tre colli e ritenendo che gli stessi potessero contenere sostanze stupefacenti, previa autorizzazione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata, sono stati aperti e ispezionati, rinvenendo al loro interno, complessivamente, 41 chili di marijuana. La sostanza stupefacente è stata così sottoposta a sequestro probatorio. Alla luce delle evidenze emerse, il destinatario dei plichi, univocamente individuato, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.