Civitanova, false griffe: quattro imprenditori denunciati

La Guardia di Finanza ha condotto l'operazione che ha portato alla denuncia degli imprenditori accusati di produrre false griffe

Civitanova, 16 febbraio 2023 – Blitz a Civitanova della Guardia di Finanza nel settore dell’alta moda. Sequestrati dal mercato oltre 2.600 articoli tra scarpe, abbigliamento e accessori di marchi contraffatti come Gucci, Golden Goose, Hermes, Converse, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent e Valentino. Nei guai quattro imprenditori che sono stati denunciati.

L’operazione si inserisce nell’ambito del costante monitoraggio delle attività economiche operanti nel locale distretto industriale della “Pelle, del cuoio e delle calzature”. Le Fiamme gialle così, dopo attività di intelligence, hanno dato esecuzione a quattro distinte operazioni di polizia economico-finanziaria nei confronti di altrettante imprese.

Nel corso della ricognizione dei locali commerciali, i militari hanno potuto constatare la messa in vendita di calzature ed articoli di pelletteria recanti i marchi contraffatti, ovvero riprodotti con modalità mendaci, tali da indurre il consumatore in inganno circa la provenienza e l’originalità del prodotto in vendita.