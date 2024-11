“Felicemente divorziata”: striscione sul balcone per festeggiare la fine del matrimonio

Civitanova, 22 novembre 2024 – Divorzia dal marito e lo comunica urbi et orbi appendendo sul balcone di casa uno striscione con scritto ‘felicemente divorziata’. Accade a Civitanova Marche, in via Fogazzaro, dove una residente al primo piano di un condominio ha deciso di esprimere così la sua felicità per aver riacquistato lo stato di nubile.

La scritta, su uno sfondo rosa e corredata da festosi palloncini bianchi, trasuda soddisfazione per essersi lasciata alle spalle il matrimonio al punto da voler condividere questa gioia con tutto il quartiere e l’intera città, visto che l’immagine del balcone così addobbato sta monopolizzando i social. Mentre la neo single gioisce, non si hanno notizie di reazioni dell’ex marito.