Festa per il centenario Giovanni Frattari. Il segreto: niente medicinali, un buon caffè e un bicchiere di vino

Civitanova, 23 gennaio 2025 – La città ha festeggiato i 100 anni di Giovanni Frattari, un esempio vivente di forza, resilienza e legame con le tradizioni. Ieri il sindaco Fabrizio Ciarapica ha portato gli auguri dell’intera cittadinanza al neo centenario.

Giovinezza e guerra: un periodo di sacrificio

Nato a Civitanova il 22 gennaio 1925, Frattari è il terzo di nove fratelli e ha vissuto una giovinezza segnata da sacrifici e difficoltà. Condividere tutto, anche un letto o i cassetti per dormire, era la quotidianità di quegli anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando aveva appena 14-15 anni, è riuscito a sfuggire ai rastrellamenti rifugiandosi insieme ad altri giovani in una buca scavata in un canneto.

Vita dopo la guerra

La sua prontezza gli salvò la vita, come quella volta in cui, mentre si recava a lavoro da Bonaparte, fu costretto a fuggire da un rastrellamento fascista, scampando miracolosamente ai colpi di arma da fuoco. Finita la guerra, Giovanni continuò a lavorare sotto Bonaparte e nel 1958 sposò Giovanna, la donna della sua vita, con cui ha condiviso 64 anni di matrimonio, fino alla sua scomparsa nell’aprile 2022. Nonostante il dolore, Giovanni continua ad affrontare la sua esistenza con una straordinaria vitalità: cura l’orto, il giardino e le sue galline, sempre affiancato dal fedele Labrador Oscar, suo inseparabile compagno da 12 anni.

Tradizione e quotidianità

Appassionato di bocce, ruzzola e balli popolari, non ha mai smesso di strimpellare l’organetto e di cantare gli stornelli della tradizione. La sua routine quotidiana è un inno alla semplicità e alla salute: non assume medicinali, si fa la barba da solo ogni settimana e accompagna ogni pasto con un buon caffè e un bicchiere di vino.

“Giovanni rappresenta la memoria storica e l’anima della nostra città - ha dichiarato il sindaco durante la visita -. La sua vita è una testimonianza di resilienza, radicamento alla terra e amore per le piccole cose. È un esempio per tutti noi, soprattutto per i più giovani. A lui vanno i miei auguri più sentiti per questo straordinario traguardo”.

Domenica Frattari sarà circondato dall’affetto di amici e parenti per celebrare insieme a loro un secolo di vita, ricco di ricordi e di esperienze che raccontano la storia del nostro territorio.