Festa violenta, aggressioni e risse in strada

Civitanova, 3 maggio 2025 – Due aggressioni sul lungomare nel giro di poche ore la sera del Primo maggio, tre giovani sono rimasti feriti dopo essere stati presi a calci e pugni. È il bilancio della giornata di festa che ha portato sul lungomare e in centro, a Civitanova, migliaia di persone.

Tra musica e divertimento, non sono però mancati gli episodi di violenza, purtroppo, tutti sorti per futili motivi ed esasperati dall’abuso di alcol, episodi che hanno tenuto impegnati carabinieri e polizia. Dalle 20 in poi del Primo maggio, infatti, al numero delle emergenze sono cominciate ad arrivare numerose segnalazioni di risse e alterchi scoppiati in mezzo alla strada: gente, in particolare giovani e anche giovanissimi, che si picchiava in mezzo alla strada dopo aver alzato decisamente troppo il gomito.

Alle 20.30 sul lungomare Piermanni, più o meno davanti al locale Madeira, sono stati trovati sanguinanti due giovani pakistani di 18 e di 19 anni, che secondo quanto hanno riferito, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovanissimi. Tra gli aggressori è stato riconosciuto sul posto un minorenne albanese, che è stato portato in caserma dai carabinieri per gli accertamenti del caso. Coinvolto anche un giovane italiano, che è però riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Entrambi i giovani pakistani feriti, colpiti a calci e presi a pugni, sono stati soccorsi e medicati sul posto, ma hanno poi rifiutato il trasporto all’ospedale.

Poco più tardi, intorno alle 23, un giovane straniero residente a Tolentino ha chiamato i soccorsi, dicendo di essere stato aggredito e picchiato da due maghrebini, che sono stati successivamente identificati dai carabinieri. Il giovane è stato soccorso dal personale medico e sanitario della Croce Verde e del 118 mentre si trovava, ancora sanguinante e malconcio, davanti al nuovo locale Muchaca, sul lungomare sud. In seguito all’aggressione, il giovane ha riportato diverse lesioni, fortunatamente non gravi. Dopo essere stato medicato sul posto, il ragazzo ha rifiutato il trasporto all’ospedale.

Nel corso della serata è stata, infine, soccorsa una ragazzina che aveva esagerato con l’alcol e ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta, anche in questo caso, una ambulanza della Croce Verde.

Le indagini sono in corso per far luce sugli episodi registrati e individuare i responsabili.