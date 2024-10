Finti corrieri scappano con le borse di lusso

Civitanova, 11 ottobre 20​​​​​24 – Un furto singolare è avvenuto nella zona industriale Piane Chienti, dove finti corrieri si sono presentati alle porte della “Marina Creazioni”, brand che produce borse e accessori in pelletteria e che a sede in città, in via Breda. I finti corrieri hanno caricato una partita di merce, prima che potesse presentarsi al deposito la vera società che era stata incaricata del trasporto.

Il fatto si è verificato ieri mattina, tra le 10 e le 11, e quando nella ditta si sono resi conto di quello che era accaduto era ormai troppo tardi, perché i balordi si erano già dileguati con il carico prezioso. Una manovra, quella della banda, che ha superato tutti i livelli di controllo interni dell’azienda, che lavora da un paio di decenni sul territorio.

Il fatto che qualcuno sia riuscito a spacciarsi per una ditta di spedizionieri, accreditandosi senza difficoltà e riuscendo nell’impresa di eludere qualunque sospetto, per mettere alla fine le mani su una importante partita della produzione interna è un evento su cui si stanno interrogando i carabinieri di Civitanova e con loro i titolari dell’azienda, che ieri hanno inventariato il danno e oggi si presenteranno nella caserma dell’Arma, per sporgere formalmente denuncia.

Il personale della ditta cercherà di dare quanti più dettagli possibile agli inquirenti, per incardinare l’indagine nella giusta direzione e risalire ai responsabili del furto.

I finti corrieri hanno causato un danno significativo all’azienda civitanovese, poiché hanno messo le mani su un prodotto di alta qualità manifatturiera, frutto di lavorazione artigianale e simbolo del Made in Italy, che è da oltre venti anni il marchio di fabbrica del brand “Marina Creazioni”, azienda fondata dal civitanovese Giammarco Marzialetti e da sua moglie Vittoria, e la cui produzione è destinata in grande parte all’esportazione e a rifornire anche i grandi marchi della moda. L’attività dell’azienda ha portato all’apertura di una vetrina, la Marina C. Boutique, nella esclusiva e centralissima via della Spiga a Milano.

L’episodio accaduto ieri mattina presenta contorni molto opachi, sui quali ora dovranno fare luce le indagini dei carabinieri. Potranno essere utili i filmati delle telecamere della zona. Tutti gli accertamenti sono in corso per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili della consistente sottrazione di merce: il sospetto è che si tratti di una banda specializzata, che si era preparata prima di entrare in azione.