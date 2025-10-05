Voleva fotografare l’alba: auto impantanata in spiaggia per tutta la notte

Civitanova Marche, 5 ottobre 2025 – Agli agenti della polizia locale che ieri mattina sono arrivati in spiaggia per aiutarlo a spostare l’auto rimasta impantanata nella sabbia ha raccontato di aver trascorso la notte lì perché voleva “fotografare il tramonto e l’alba”.

Protagonista della disavventura è un giovane civitanovese, Alessandro Amato, appassionato di fotografie e digitale. La sua presenza in spiaggia ieri mattina non è passata inosservata visto che accanto all’auto c’era anche una tenda dove lo stesso Amato ha raccontato di aver passetto la notte. “Avevo deciso di fotografare il tramonto e l’alba – ha raccontato a chi ieri mattina lo ha aiutato –. Sono arrivato con la tenda e tutta l’attrezzatura quando mi sono accorto che la macchina era rimasta impantanata nella sabbia. Così ho comunque deciso di fare quello per cui ero arrivato. Ho vissuto tanti anni in Tanzania e in Australia dove andare in spiaggia con la macchina è normale, l’ho fatto tante volte e non ho mai avuto problemi”.

Invece ieri mattina oltre ad aver bisogno di aiuto per tornare in strada si è trovato davanti chi gli ha ricordato che in Italia un comportamento del genere non è ammesso. Quindi il giovane è stato multato.