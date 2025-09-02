Frode del Superbonus, otto verso il processo: c’è anche Perricciolo

Civitanova Marche, 3 settembre 2025 – Si è conclusa con la richiesta del processo, per le otto persone coinvolte, l’indagine sull’articolata frode nel settore dei superbonus edilizi, in cui era emersa l’ombra della malavita organizzata, poiché il personaggio di spicco dell’attività illecita era stato individuato nel boss della cosiddetta “mafia della movida”, Salvatore Perricciolo. Il giudice ha fissato la data dell’udienza preliminare per ottobre, quando si deciderà sugli eventuali rinvii a giudizio o riti alternativi come abbreviati e patteggiamenti.

Perricciolo, calabrese di 45 anni, da anni residente a Montegranaro, titolare di due imprese edili, insieme alla moglie, era stato raggiunto in carcere da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Fermo, visto che era stato arrestato in Slovenia dopo sei mesi di latitanza. Insieme a lui nei guai, difesi dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, Federico Valori e Anna Indiveri, erano finiti la coniuge di Perricciolo, la 44enne, Zofia Poradzisz, e altri sei ingegneri, architetti, commercialisti e imprenditori: Spurio Ruiti, 59 anni di Tolentino; Pier Lunghi, 69 anni, di Martinsicuro; Giuseppe Acquavella, 55 anni, di Porto Sant’Elpidio; Davide Cesarini, 58 anni, di Porto Sant’Elpidio; Claudio Mazza, 63 anni, di Montegranaro; Mauro Diomedi, 53 anni di Civitanova.

L’operazione della Guardia di Finanza, incentrata nel Fermano, era scattata nel settembre del 2024 e aveva coinvolto anche le province di Ascoli, Ancona, Macerata, Teramo, Catanzaro, Cosenza, Arezzo, Milano e Roma. I militari delle Fiamme Gialle avevano apposto i sigilli su 12 unità immobiliari, conti correnti e diverse auto di lusso nella disponibilità degli indagati.

La misura cautelare era giunta a conclusione di una complessa attività investigativa che aveva consentito di interrompere un’articolata frode nel settore dei superbonus edilizi - sismabonus ed ecobonus -, tramite fittizie intestazioni societarie e fatture per operazioni inesistenti, i cui proventi illeciti erano stati autoriciclati nell’acquisto di beni immobili e mobili di valore. Come detto, c’erano stati la custodia cautelare in carcere per Perricciolo e gli arresti domiciliari per l’ingegner Lunghi, che si premurava di presentare all’Enea le necessarie asseverazioni, con informazioni false o attestazioni non veritiere sulla congruità delle spese, anche utilizzando timbri di soggetti estranei alla vicenda. La misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria era stata prevista per il commercialista incaricato di apporre i visti di conformità in relazione ai crediti ceduti e di trasmettere telematicamente i modelli di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate, e per altri tre sodali di Perricciolo.

Erano stati emessi provvedimenti di sequestro preventivo per oltre cinque milioni, dei quali tre milioni di crediti inesistenti e due milioni pari al profitto delle condotte delittuose contestate agli indagati. Il sequestro dei beni – formalmente intestati a prestanome e a società, ma di fatto nella disponibilità di Perricciolo – era giunto al termine di una meticolosa attività investigativa, condotta attraverso intercettazioni telefoniche, il setaccio di conti correnti, negozi giuridici e trascrizioni immobiliari, che avevano evidenziato la disponibilità di diversi immobili in provincia di Fermo, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo e Catanzaro, nonché di autovetture di lusso e di ingenti liquidità finanziarie.