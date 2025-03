Furti in diversi locali a Civitanova: la polizia arresta un 20enne

Civitanova Marche (Macerata), 4 marzo 2025 – Il furto all’Acqua e Sapone, quello tentato al negozio di articoli da regalo Manù, oltre a diverse altre violazioni del foglio di via obbligatorio del quale era destinatario. Alla fine, però, i tentativi di un ventenne italiano di origini marocchine, sono stati fermati dagli agenti di polizia del Commissariato di Civitanova, che nella giornata di ieri, lunedì 3 marzo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

Diversi furti e danneggiamenti

Secondo il racconto della Questura, il giovane è stato protagonista di un’innumerevole serie di furti e danneggiamenti a svariate attività commerciali del civitanovese. In passato, era già stato denunciato per aver colpito sia nel ristorante America Graffiti sia presso lo chalet Raphael Beach. Un’altra denuncia era poi arrivata per un tentativo di furto alla tabaccheria “Sara”, poi un’altra ancora da parte dei carabinieri della Compagnia locale per altri fatti simili, in particolare un colpo commesso al Bar Roma. Per ultimo, il ventenne italo-africano aveva tentato di rubare con violenza un profumo al punto vendita “Acqua e Sapone” e altri oggi in un’altra tabaccheria, infrangendo la vetrina con un estintore nell’arco della stessa notte.

Il giovane ha anche violato ripetutamente il foglio di via obbligatorio

Non sazio delle sue azioni, inoltre, aveva violato ripetutamente il foglio di via obbligatorio del quale era destinatario, costringendo l’Autorità giudiziaria ad applicare una misura restrittiva più importante. Una decisione arrivata dopo le indagini da parte degli agenti civitanovesi, che hanno sfruttando l’uso delle telecamere di sorveglianza dei vari negozi per identificarlo. Così si è arrivati all’ordine della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, applicata nella giornata di lunedì, intorno alle 15.30. In particolare un agente ha rintracciato il giovane in bar di Civitanova e, dopo un maldestro tentativo del ventenne, lo ha bloccato insieme agli altri colleghi, prima di portato in Commissariato. Il giovane, dopo gli atti di rito, è stato portato al carcere di Ancona, a disposizione ora dell’Autorità giudiziaria. Su di lui non si esclude che possa essere legato anche a ulteriori episodi delittuosi commessi in altre località costiere vicine a Civitanova.