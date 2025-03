Furti in serie nei negozi, fermata una coppia

Civitanova, 20 marzo 2025 – Sorpresa a rubare nei negozi, una coppia è stata denunciata grazie al passaparola dei commercianti dell’associazione Centriamo.

I due trentenni, lei italiana e lui tunisino in attesa di regolarizzazione sul territorio, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i reati di furti e rapina, è stata identificata dagli agenti della polizia locale mentre si trovava in un negozio in pieno centro.

L’episodio, reso noto dal dirigente superiore Cristian Lupidi, è avvenuto lunedì scorso. Tutto è partito da alcune segnalazioni da parte dei commercianti della associazione “Centriamo”, che avevano riferito agli agenti della polizia locale la presenza di due ragazzi sospetti, solitamente in sella a una bici, e probabilmente coinvolti in alcuni furti all’interno dei negozi del centro. Potendosi basare su una prima descrizione sommaria, l’indagine è passata alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza comunali, in modo da acquisire un’idea più precisa dell’aspetto dei due sospettati. Dopo una serie di appostamenti, durati alcuni giorni, è scattata l’identificazione in via Buozzi, di fronte al Rossini. I due trentenni sono stati identificati mentre si trovavano all’interno di un negozio, anche grazie alla collaborazione di una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona e che è prontamente intervenuta a supporto degli agenti della polizia locale.

I due identificati sono risultati già denunciati per furti aggravati, commessi in particolare all’interno di esercizi commerciali, ma anche per reati legati allo spaccio stupefacenti. Entrambi inoltre risultavano destinatari di foglio di via obbligatorio da Civitanova per tre anni.

La coppia è stata portata prima nella stazione dei carabinieri, e poi per la denuncia all’autorità giudiziaria al comando di polizia locale di via Marinetti. Dal controllo, reso difficoltoso dalla presenza di numerosi alias, è emerso anche che i due erano destinatari di un altro foglio di via obbligatorio della durata di quattro anni dal Comune di San Benedetto. Pertanto, oltre alla denuncia per la violazione del foglio di via obbligatorio da Civitanova, dopo lo scambio di informazioni con la questura di Ascoli Piceno, è stata notificata la stessa misura di prevenzione relativa alla città di San Benedetto.

“Ringrazio il nuovo comandante Lupidi, c’è una grande collaborazione con lui e con il suo vice e di questo sono molto felice – ha commentato Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo –. Mi sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei commercianti e gli agenti della polizia locale, che sono sempre presenti sul territorio, si sono messi subito in azione”.