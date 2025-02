Furto sventato dai commessi, il giovane ladro li minaccia: “Ci vediamo fuori”. Il video

Civitanova Marche, 20 febbraio 2025 – Sventano un tentativo di furto da parte di un giovane straniero, poi lo spingono fuori dal negozio mentre lui fa resistenza, si divincola, e alla fine li minaccia. È quanto accaduto ieri sera nel negozio Acqua e Sapone di via Saragat, a Fontespina, dove due addetti del personale hanno dovuto gestire una situazione difficile con un ragazzo, straniero, che insieme ad un amico, poco prima aveva tentato di rubare un profumo.

I commessi hanno mantenuto grande capacità di controllo anche davanti alle provocazioni e alle minacce del giovane

Sangue freddo e grande capacità di controllo da parte dei due commessi che non hanno ceduto alle provocazioni, nemmeno quando lui, ormai fuori dal negozio, li ha minacciati con un “ci vediamo fuori”. Un episodio che stato interamente filmato con un cellulare e che sta girando sui social.

Non contento il giovane, qualche ora dopo, insieme all’amico, ha provato un assalto alla tabaccheria Manu, sempre in via Saragat, lanciando un estintore contro la vetrata che però non ha ceduto. Uno dei due è stato fermato dalla polizia mentre l’altro, il protagonista del parapiglia da Acqua e Sapone, si è dato alla fuga. In commissariato sanno chi è e lo stanno cercando.