Razzìa di sigarette al bar Ternana, bottino da oltre diecimila euro

Civitanova, 29 aprile 2024 – Colpo al bar Ternana di Civitanova, malviventi in fuga con un bottino da oltre diecimila euro. Il furto è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3. Ignoti, secondo una prima ricostruzione, sono riusciti a fare irruzione nel locale tra via Duca degli Abruzzi e viale Matteotti, in pieno centro, dopo aver scassinato un ingresso posteriore. Una volta all’interno del noto bar pasticceria in pieno centro, si sono messi alla ricerca di qualcosa di valore da portare via.

Hanno prima arraffato centinaia di pacchetti di sigarette, poi hanno puntato al registratore di cassa, dove si trovavano un po’ di soldi in contanti usati come fondo cassa, appunto, per dare il resto. Un colpo, considerando il grosso quantitativo di pacchetti di sigarette, da oltre diecimila euro, secondo una prima stima.

Sul posto, per il sopralluogo di rito, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. Sono ora in corso le indagini da parte degli agenti per cercare di risalire all’identità degli autori del furto messo a segno all’interno del bar pasticceria nel cuore della città. Le indagini sono in corso. Al vaglio degli inquirenti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.