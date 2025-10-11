Garlasco, le indagini arrivano fino a Civitanova

Civitanova, 11 ottobre 2025 – Le indagini del caso Garlasco toccano anche Civitanova. I carabinieri sono infatti tornati nell’azienda civitanovese Margom, che all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi – commesso il 13 agosto del 2007 – produceva le suole per le scarpe Frau, quelle dell’impronta della scarpa indossata dal suo assassino, una numero 42.

L’impronta della scarpa è una delle prove che hanno portato alla condanna del fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. L’ultima perizia, redatta nel 2014, aveva stabilito che l’impronta della scarpa rinvenuta nella casa dei Poggi era proprio di una Frau, con la suola a pallini, lunga 27 centimetri.

Su questo aspetto è tornata a riaccendere i riflettori la trasmissione Ore 14, in onda l’altra sera su Rai 2, che ha riferito il particolare della visita degli inquirenti nel calzaturificio della zona industriale civitanovese, avvenuto due mesi fa. Durante la puntata, una responsabile dell’azienda ha fornito diverse spiegazioni in merito alla produzione di quel tipo di suola, per charire che all’epoca l’azienda si limitava a produrre le suole senza però conoscere i numeri di scarpe. Il particolare acquista importanza alla luce della impostazione della difesa di Stasi, che riguarda proprio la lunghezza della scarpa sulla base dell’impronta rinvenuta sul luogo del delitto, attribuita a una Frau numero 42.

Il conduttore della trasmissione Milo Infante, con i suoi ospiti, ha dibattuto a lungo sul fatto che “la lunghezza massima dell’impronta è di 27 centimetri, con una tolleranza di mezzo centimetro in più o in meno e siccome Frau non ha i numeri di mezzo, si tratta di una scarpa numero 43 o di una 44”.

Sul giallo della calzatura ora la procura di Pavia vuole fare chiarezza, per capire se l’impronta potesse appartenere davvero ad Alberto Stasi, a cui viene attributo un numero 42, o invece a qualcun altro ancora da identificare. Da qui è nata la necessità dell’ulteriore controllo fatto dai carabinieri due mesi fa nell’azienda civitanovese, per approfondire la questione direttamente con i produttori della suola.