Giani: "Tra noi e la Lube sarà una battaglia"

Il 2023 della SuperLega sarà inaugurato sabato con l’anticipo di una terza giornata spumeggiante, l’ennesimo confronto tra le realtà nobili ormai più "storiche": Modena e Civitanova. Una contro l’altra Valsa Group e Lube, le due seconde della classe, chiamate a far vedere chi può diventare la reale antagonista (se ce n’è una in grado di reggere il ritmo forsennato…) o almeno principale della super capolista Perugia. E il giorno dopo il calendario riserva un importante Trento-Piacenza. Quello del PalaPanini sarà il terzo confronto stagionale e finora i biancorossi di Blengini hanno sempre avuto la meglio 3-0. Quasi impietoso quello d’andata. Allora le compagini, molto cambiate sul mercato nonché ringiovanite, facevano fatica ad avere continuità, adesso - salvo l’eccezione della Coppa Italia - hanno trovato chimica e un valido sistema di gioco, migliorando e salendo appunto fino al secondo posto in classifica (la Lube è davanti grazie ad una vittoria in più). Che aria tira in Emilia quasi alla vigilia del match? Ne abbiamo parlato con Andrea Giani, coach modenese dal 2019, ct della Francia campione olimpica e grande atleta del passato tra Parma e Modena.

Giani, un brivido proprio nella giornata odierna…come sta Ngapeth?

"Ha un po’ di influenza ma niente di che. Abbiamo fatto tutti l’anti-influenzale, altri compagni hanno avuto sintomi lievi e rapidi, sabato sarà in campo".

Sfida tra le deluse della Coppa, voi però siete usciti contro una big come Trento e sabato avrete il fattore campo. Insomma arrivate meglio alla gara?

"Noi non possiamo definirci delusi. Certo, ci dispiace essere stati eliminati ma abbiamo giocato bene contro una top squadra. Ritengo che ci siamo avvicinati al livello dell’Itas e queste partite, così come quella di sabato, devono appunto definire il nostro valore e la nostra crescita".

Secondi con la Lube dopo la rivoluzione estiva. Onestamente credeva sareste stati così in alto?

"La classifica è bella e devo dire dà ragione a chi ha fatto il mercato. Entrambe le dirigenze inoltre sono state brave a mantenere la calma in avvio quando le cose non andavano".

È vero che Nikolov poteva venire a Modena?

"Diciamo che lo seguivo, per essere un 2003 ha numeri e testa da giocatore già importante".

Chi vince sabato diventa l’inseguitrice principale della Sir o attenzione a Trento e Piacenza?

"Mah, la Sir è lontana e per ora non ha rivali, in più la classifica è cortissima, se perdi ti ritrovi quasi ottavo….L’importante è continuare a progredire e giocare con spirito di sacrificio".

Due ko su due finora contro Civitanova, all’andata segnando appena 53 punti in 73’. Dove si può decidere la partita?

"La Lube è 6-0 contro di noi e quindi non credo può fare molto di più…Noi invece sì. La battaglia sarà sui reciproci punti di forza, penso in particolare a battuta e ricezione".

Andrea Scoppa