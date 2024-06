Gli alunni della scuola Via Tacito nominati Ambasciatori della transizione ecologica

Per il progetto ‘Diamo voce all’acqua’ gli alunni dell’istituto ‘Via Tacito’ di Civitanova nominati Ambasciatori della transizione ecologica 2024. Protagoniste le classi prime, in particolare la 1ªA e 1ªC divise in gruppi che hanno realizzato un poster informativo illustrato, la 1ªB e la 1ªD hanno prodotto un breve fumetto, entrambi sul risparmio idrico. I poster contengono una frase-motto sul tema e una parte figurata creativa, i fumetti rappresentano situazioni legati al risparmio idrico. Temi ambientali a cui i ragazzi si sono appassionati anche grazie all’impegno al loro fianco di Emanuela Luciani ed Eleonora Paolucci, docenti di matematica e scienze. Gli elaborati sono stati mostrati pure alle altre classi che, come in un concorso, hanno votato il prodotto che meglio veicola il messaggio e tutti sono stati affissi lungo i corridoi dell’istituto e pubblicati nel sito della scuola per raggiungere un pubblico più vasto. Alla premiazione presente l’assessore Roberta Belletti che ha ricordato "come il tema del risparmio idrico e le attività di sensibilizzazione per un consumo responsabile sono in linea con gli obiettivi del premio. In tal senso, i fumetti e i poster realizzati dai ragazzi rappresentano un eccellente contributo verso la transizione ecologica di Civitanova e meritano di essere promossi e divulgati tra i cittadini".