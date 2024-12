Un’ora gratis di sosta, arriva il sì della giunta: ecco quando

Civitanova, 12 dicembre 2024 – Arriva l’ora di parcheggio gratis in centro, ma per usufruirne bisognerà pagare 50 centesimi, tariffa che dà diritto a mezz’ora di sosta nell’area blu e automaticamente regala un credito di ulteriori sessanta minuti. L’agevolazione partirà da sabato e resterà in vigore fino al 18 gennaio 2025, abbracciando quindi le festività natalizie e il periodo dei saldi invernali.

La novità è stata deliberata nella riunione di giunta martedì sera. Era attesa dai commercianti come una panacea ai mali dello shopping, che patisce la disaffezione di una utenza orientata verso i centri commerciali, dove la sosta è sempre gratuita. E a proposito di problemi relativi alla sosta, patto tra l’associazione commercianti Viviamo Civitanova e il comitato dei residenti del centro, pure favorevoli all’ora di sosta gratuita nel periodo natalizio. Un incontro nel nome di identici obiettivi: viabilità, decoro, sicurezza. “Il commercio ha bisogno dei residenti e i residenti del commercio ed è interesse di tutti conoscere intenzioni e strategia dell’amministrazione per il futuro di Civitanova” è la premessa, che non nasconde rapporti difficili con Palazzo Sforza, specie sulla questione parcheggi.

“L’incontro – è la sintesi – è stato importante per testare disponibilità e apertura reciproche verso soluzioni per il miglioramento della vivibilità ed è emerso un approccio propositivo verso le esigenze, i disagi e le preoccupazioni dei residenti. Con loro è stato possibile condividere scenari comuni per la valorizzazione del centro, che portino a ridare fiducia al commercio, aumentare qualitativamente l’offerta turistica e garantire diritti e quieto vivere per i residenti”. Settori – turismo e commercio – che residenti e commercianti unanimemente giudicano “martoriati negli ultimi anni da scellerate scelte urbanistiche, mirate esclusivamente ai remunerativi aumenti volumetrici, e dalla mancanza da parte dell’amministrazione di una visione globale della città, con interventi discriminatori e a macchia di leopardo, come ad esempio le delibere dei parcheggi riservati nelle zone verde e arancione”. Tema questo su cui i residenti affermano di “aver avuto modo di verificare che il malessere ignorato dall’amministrazione colpisce non solo noi residenti, e siamo d’accordo su proposte come la modifica delle aree colorate per i parcheggi riservati e sulla prima ora gratuita degli stalli. Rinnoviamo al sindaco la richiesta di un incontro congiunto, considerata la sordità manifestata finora”.