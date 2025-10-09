Il caso della discarica di inerti: "Un semplice no del Comune può non bastare a fermare tutto"

Potrebbe non bastare il no del Comune per fermare la realizzazione di un impianto di trattamento e stoccaggio di materiale inerte in via del Torrione. Il vice sindaco Claudio Morresi ha anticipato la posizione contraria dell’amministrazione civitanovese al tavolo della Conferenza dei Servizi che dovrà valutare la richiesta presentata dalla ditta Frantumazioni Srl e che è in corso di valutazione in Provincia. Uno scenario da cui mette in guardia Giorgio Medori, ingegnere, che spiega come "la domanda, articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 riguardi l’autorizzazione unica regionale di un impianto di trattamento rifiuti edili non pericolosi. Va precisato che, in materia, ci sono sentenze contrastanti e che si potrebbe anche verificare che il parere negativo del Comune venga ignorato a maggioranza nella Conferenza dei Servizi". Per il professionista "il problema, oltre che urbanistico, è nella attenta valutazione della applicazione del decreto 152/2006; bisogna formulare valide opposizioni per gli aventi diritto di ricorrere poi al Tar in caso di approvazione".

Medori affronta anche la questione della apposizione del vincolo a protezione del santuario della Madonna, vicino all’area di progetto dell’impianto. "Alcuni mesi fa – spiega – insieme al collega Angelo Quintabà, abbiamo promosso la raccolta firme per l’apposizione del vincolo indiretto di 150 metri dal Santuario per proteggere il lato nord del bene storico dalla variante dei campi da padel. Ora la stessa raccolta firme va inoltrata alla Soprintendenza per proteggere il lato sud dalla nuova variante". "L’errore è evidente – conclude – perché il Santuario ha la dichiarazione di bene storico fin dal 14 gennaio 1920, come il vicino Torrione, bene storico sempre del XV secolo, acquisito al patrimonio comunale nel 2004. Ebbene, il Torrione nel Piano particolareggiato ha il vincolo indiretto di 150 metri mentre il Santuario no. Doveroso intervenire".