Il Centro Icaro amplia i servizi: "Psicologi e pedagogisti a domicilio"

Il Centro Icaro si rinnova e si sviluppa. La struttura di diagnosi e riabilitazione dell’età evolutiva della Pars, a Civitanova, ha da poco concluso un percorso di ristrutturazione che ha reso i locali più funzionali e pensati per mettere al centro le persone: ambienti luminosi, spazi dedicati all’ascolto e al lavoro di gruppo. Con la riapertura delle scuole, i professionisti sono tornati pienamente operativi. Un team multidisciplinare composto da psicologi, educatori e pedagogisti pronti a supportare adolescenti, adulti, famiglie e insegnanti.

Il centro di via Carducci, si occupa in particolare di prevenzione, educazione, diagnosi e terapia relative al disagio giovanile e non solo. L’attenzione è rivolta ai minori, ma anche agli adulti e alle famiglie, con percorsi pensati per affrontare le difficoltà educative, relazionali ed emotive che possono emergere nei diversi contesti di vita. "Quest’anno c’è una novità – annuncia lo psicologo del centro Antonio Sabia – il team, con i suoi professionisti, si sposterà anche a domicilio per essere più presenti e più vicini ai bisogni delle famiglie".

Al di fuori della struttura, poi, si effettuano interventi di prevenzione e formazione nelle scuole per studenti, insegnanti e personale non scolastico, nonché interventi presso associazioni, gruppi e parrocchie e anche valutazione e trattamento di minori sottoposti a procedimenti penali. "Siamo presenti in molteplici scuole – aggiunge – con servizi che mettono al centro l’ascolto. I bisogni dei giovani stanno emergendo con sempre più forza e la nostra missione è dare loro voce, supporto e strumenti per crescere".

Il Centro Icaro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Si riceve su appuntamento al 344,0412003 o scrivendo a icaro@pars.it

Diego Pierluigi