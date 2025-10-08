’ImproLands’, a palazzo va in scena il teatro d’improvvisazione

Proiezione del documentario ImproLands, progetto europeo che ha coinvolto quattro Paesi, Italia, Spagna, Grecia e Romania, in un percorso biennale che ha messo al centro il teatro d’improvvisazione, come strumento di rigenerazione culturale e coesione comunitaria. E’ co-finanziato da Europa Creativa e guidato da Accademia56, patrocinato dal Comune di Civitanova. L’evento è in programma venerdì (ore 18.15) nella sala consiliare del Palazzo Comunale. ImproLands ha voluto dimostrare come territori segnati da spopolamento e traumi collettivi, possano trovare nell’arte condivisa uno strumento di trasformazione e benessere. Durante la residenza italiana, numerose realtà locali di Belforte Del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona, sono state parte attiva. Il documentario, prodotto da Studio 8zero (editing di Paolo Strologo), fonde riprese professionali e materiali amatoriali girate dai partecipanti stessi, raccontando il percorso vissuto dalle comunità coinvolte. L’appuntamento di Civitanova si inserisce nella fase di condivisione dei risultati anche con le comunità marchigiane per favorire un dialogo tra territori interni e costieri. Il team ImproLands è formato da Emanuela Del Savio (coordinamento generale e dimensione europea del progetto), Mario D’Ingianna (coordinamento operativo e logistico interno), Fabio Ambrosini (direzione artistica), Gianluca Budini (artista esperto di improvvisazione), Daniele Pettinari (organizzazione degli eventi), Studio 8Zero, editing a cura di Paolo Strologo (coordinamento della produzione audiovisiva). Per informazioni: accademia56@gmail.com – improminds@gmail.com, website: https://improlands.eu.