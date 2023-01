"In realtà abbiamo avuto una storia Nessuna archiviazione sulla violenza"

"Non pensavo che sarei stata esposta dal pubblico ludibrio dopo la denuncia. Ma se è così, voglio ribattere personalmente a quanto dichiarato da Fausto Troiani". Prima privata, poi giudiziaria, ora deflagra pubblicamente la vicenda che vede il presidente del consiglio comunale accusato da una giovane romena. Se lui ribatte sulla stampa, lei ribadisce la sua versione. "Il pubblico ministero Rosanna Buccini ha già chiuso le indagini notificando a Troiani quanto accertato attraverso decine di messaggi Whatsapp, audio e video provenienti dalla sua utenza telefonica estratti in copia forense certificata – scrive la donna –. Dopo avermi conosciuta per aver eseguito una visita medica, Troiani mi ha corteggiata per tre mesi, iniziando poi con me nella tarda primavera del 2021 una relazione sentimentale durata per oltre un anno, come riportato nell’avviso di fine indagini". Di fronte alla versione del politico, lei replica punto per punto. "Primo: Troiani andrà a processo per lesioni personali e violenza privata. E su questo non si discute poiché lo dispone il tribunale, non io. Secondo, nessun giudice al 4 gennaio ha archiviato le accuse di violenza sessuale. Sto infatti depositando formale opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di violenza sessuale, come stralciato dalla procura, allegando memoria il cui termine scade il 18 gennaio, trattandosi di reato da codice rosso, nuove indagini da esperire, provvedimenti da eseguire per l’acquisizione di prove, sulle quali si pronuncerà il giudice che a oggi non si è ancora pronunciato". La donna invita Troiani a mettere il cellulare a disposizione del pubblico ministero, come fatto da lei, "se non ha nulla da nascondere. A meno che non abbia formattato e cancellato tutti i dati. Se poi realmente mi ha denunciato – come dichiara – e se lo ha fatto dopo il 18 dicembre, questo rientra in una strategia difensiva e quindi semplicemente strumentale. Sappia però che non mi fermerò anche se non ho i suoi mezzi, le sue relazioni, la sua forza poiché confido nella giustizia italiana e nell’avvocato Paolo Carnevali".