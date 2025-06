Incapucciati lanciano bombe carta e fumogeni, panico al Tiro a volo

Civitanova Marche, 7 giugno 2025 – Momenti di terrore nel cortile del Tiro a volo giovedì sera. Erano da poco passate le 22.30 quando due uomini incappucciati hanno superato la recinzione della struttura, hanno lanciato due bombe carta, acceso due fumogeni e poi sono scappati. In quel momento, dentro e fuori dall’impianto c’erano una sessantina di persone e tra queste anche dei bambini, che stavano trascorrendo la serata nell’area insieme con le loro famiglie.

Tanta la paura per il fragore delle esplosioni improvvise e per un assalto in stile intimidatorio, su cui stanno ora svolgendo indagini i carabinieri. Il Tiro a volo si trova alla estremità sud del lungomare Piermanni, affacciato sulla spiaggia, e a quell’ora giovedì ospitava alcune iniziative come gare di bridge e gare di biliardo, e anche per questo motivo la serata era particolarmente partecipata. La zona del Tiro a volo non è protetta da telecamere, e quindi gli inquirenti potranno contare soltanto sulla videosorveglianza comunale per tentare di risalire agli autori del blitz.

Inquietante l’episodio, una offensiva che per fortuna non ha provocato feriti tra le persone presenti, ma lo spavento per tutti è stato enorme. I due incappucciati, dopo avere lanciato gli oggetti incendiari, sono scappati incatenando dietro alle loro spalle uno dei cancelli della recinzione della struttura. Ma nonostante questo comunque nessuna delle persone che si trovava all’interno è rimasta chiusa lì, perché l’impianto è dotato anche di altri ingressi e uscite.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno trovato in terra, nel cortile, i resti delle bombe carta e dei fumogeni. Sono state acquisite anche diverse testimonianze, ma a quanto sembra finora nessuno ha saputo dare indicazioni precise circa la dinamica dell’episodio.

L’impianto è di proprietà del Comune, che lo ha dato in concessione alla società Cluana, mentre il bar del Tiro a volo ce l’ha in gestione Mauro Profili, presidente della Civitanovese che è anche il titolare del bar pasticceria La Ternana, nel centro della città.

Le indagini dovranno chiarire quale fosse l’obiettivo degli aggressori. Per ricostruire la vicenda si terrà conto delle vicende calcistiche, che vedono il patron rossoblù bersaglio delle proteste di una parte dei tifosi dopo la retrocessione della squadra. Sono giorni, peraltro, in cui la Civitanovese è anche al centro di trattative con il sindaco Ciarapica sponsor dell’operazione di cessione della società all’impresa di costruzioni laziale Cosmo Srl, ma Profili finora ha resistito alle avances.