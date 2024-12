Incidente in A14: una donna morta e 2 feriti

Civitanova, 13 dicembre 2024 - Incidente in A14, morta una donna. Lo schianto è avvenuto nel tratto marchigiano intorno alle 15.30 a pochi chilometri, direzione sud, dal casello autostradale di Civitanova Marche (Macerata). Tre le auto coinvolte, la vittima è una 72enne residente in provincia di Bologna. Due uomini sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia stradale della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio (Fermo), i vigili del fuoco di Civitanova Marche e il personale della società Autostrade. Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime. Immediato il trasporto in ospedale dove però la donna, da lì a breve, è morta. Restano in osservazione in ospedale i due feriti. A causa dell'incidente si sono registrate code sull'autostrada lunghe quasi 4 chilometri verso sud su tra Porto Recanati e Civitanova Marche. Le cause e la dinamica dell'incidente sono al vaglio degli agenti della polizia autostradale.