Civitanova, incidente in motorino: grave una 15enne

Civitanova, 7 aprile 2023 – Bruttissimo incidente tra un’auto e un motorino, con in sella due 15enni civitanovesi: ad avere la peggio la giovanissima alla guida del due ruote che, dopo un volo di diversi metri, ha perso i sensi ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata. Lo schianto è avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri, a Civitanova, lungo via Silvio Pellico.

Intorno a mezzanotte e quindici, le due minorenni in scooter stavano percorrendo la strada, in direzione nord, e si trovavano all’altezza del distributore di carburanti.

Ma a un certo punto, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, il motorino è stato centrato da una Lancia Ypsilon.

Al volante c’era un ragazzo che abita in provincia di Fermo. Le due 15enni sono state sbalzate per una ventina di metri lungo la carreggiata, prima di cadere a terra finendo di fronte al discount Lidl.

A prestare immediatamente soccorso è stato un medico rianimatore fuori servizio, che passava per caso da quelle parti, il quale si è occupato di aiutare la giovane più grave, e cioè la 15enne che guidava lo scooter. Poco dopo, sono così arrivati gli operatori sanitari del 118, con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza e l’automedica dall’ospedale di Civitanova, oltre ai carabinieri della Compagnia di Civitanova per i rilievi di rito.

Nel frattempo, vista la gravità dell’incidente, era stata avvertita l’eliambulanza Icaro, in seguito atterrata nel piazzale vicino all’ospedale di Civitanova. A quel punto, la 15enne ha perso conoscenza ed è stata caricata in ambulanza, per poi essere intubata e portata in volo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso.

Nel luogo dell’incidente è arrivata pure l’ambulanza della Croce Verde di Civitanova per soccorrere l’altra 15enne, per fortuna meno grave dell’amica. Alla fine, è stata fatta salire in ambulanza e condotta al pronto soccorso dell’ospedale Civitanova, in codice giallo, per un sospetto trauma cranico.

Lo schianto ha destato curiosità e preoccupazioni in molti che passavano lungo via Silvio Pellico a tarda ora. Adesso, i carabinieri della Compagnia di Civitanova dovranno fare luce sulle cause dell’impatto e dunque sulle responsabilità di ciascuna delle parti per quanto successo.