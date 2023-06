Incidente a Civitanova: con l’auto contro una cancellata

Civitanova, 17 giugno 2023 – Brutto incidente per una 70enne di Civitanova, finita con l’auto sopra una cancellata dopo aver urtato una colonna. Intorno alle 12.30 la donna, dopo aver preso i farmaci in ospedale per il marito invalido, ha preso la sua Lancia Ypsilon per tornare a casa. Ma ha imboccato contromano la via di accesso al parcheggio dell’ospedale, poi ha urtato contro un palo segnaletico e l’ha abbattuto, è andata contro una colonna di una abitazione in contrada San Michele e poi è finita quasi arrampicata contro il cancello di un’altra abitazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, per estrarre l’anziana dall’abitacolo, e il personale del 118.

L’anziana è stata soccorsa sul posto e intubata, ma viste le sue condizioni piuttosto compromesse è stato ritenuto opportuno farla portare subito a Torrette. Con l’eliambulanza atterrata lì vicino, la civitanovese è stata ricoverata ad Ancona, dove si trova tuttora. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Civitanova. Il sospetto, secondo una prima ricostruzione, è che la 70enne possa aver avuto un malore appena ripartita, per questo avrebbe sbagliato la strada di uscita e poi avrebbe perso il controllo dell’auto.