CivitanovaMarche
CronacaSi salva dall’incidente in moto, ma viene poi investito: morto un 48enne
2 nov 2025
Si salva dall’incidente in moto, ma viene poi investito: morto un 48enne

Lo schianto mortale a Civitanova sulla superstrada Ss77, nel tratto di strada che porta al casello dell'A14. Due auto che sopraggiungevano non sono riuscite a evitare l’uomo

Incidente mortale a Civitanova: la vittima è un 48enne che si era salvato dopo essere caduto in moto

Incidente mortale a Civitanova: la vittima è un 48enne che si era salvato dopo essere caduto in moto

Civitanova Marche, 2 novembre 2025 - Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ad evitarlo.

Un 48enne, originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche (Macerata), è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno all'una, mentre procedeva con una moto Bmw in direzione Civitanova Marche sulla superstrada Ss77, nel tratto di strada che porta al casello dell'A14. Gli automobilisti coinvolti si sono fermati e hanno allertato i soccorsi ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Civitanova Marche, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che erano già impegnati in una ricerca a persona.

