Incidente sulla pista da sci, disposta la perizia

Civitanova, 13 aprile 2025 – Una perizia dovrà verificare i presidi di sicurezza presenti lungo le piste da sci dove Cristina Cesari, 25enne civitanovese, trovò la morte nel febbraio 2020. È la svolta arrivata nel corso dell’ultima udienza a Trento del processo per l’incidente avvenuto sulle piste da sci di Madonna di Campiglio. Tre vertici della società che gestisce gli impianti sono accusati di omicidio colposo.

Il 13 febbraio 2020 la ragazza, che lavorava come assicuratrice ed era molto conosciuta a Civitanova, stava trascorrendo qualche giorno di relax in montagna insieme con un gruppo di amici. Mentre percorreva la pista chiamata “Nube d’oro”, in prossimità di una intersezione era uscita dal tracciato, precipitando sulla pista sottostante, chiamata “variante Marchi”, molto più ripida, posta circa dieci metri più in basso, “in assenza – hanno sottolineato gli avvocati che assistono la famiglia Cesari, i legali Gabriele Cofanelli del foro di Macerata e Flavio Moccia del foro di Bolzano – di qualsivoglia presidio di sicurezza che potesse evitare una tragica conseguenza”.

La giovane era stata soccorsa e, in coma irreversibile, era stata trasferita all’ospedale di Trento, dove era morta il giorno dopo, il 14 febbraio.

Sotto accusa, davanti al tribunale di Trento, erano finiti Sergio Collini, presidente del consiglio di amministrazione di funivie Madonna di Campiglio, Francesco Bosco, in qualità all’epoca dei fatti di direttore generale dello stesso impianto, e Mauro Maffei, in qualità di preposto responsabile ai lavori e manutenzione piste anche ai fini della sicurezza delle stesse, tutti e tre erano stati rinviati a giudizio per aver causato in modo colposo l’incidente mortale di Cristina Cesari.

Nei giorni scorsi si è celebrata l’udienza del processo con il rito abbreviato. In aula, gli avvocati Cofanelli e Moccia hanno di nuovo sostenuto tutte le ipotesi accusatorie mosse nei confronti dei tre imputati che, assistiti da un collegio di difensori tra i quali spicca il nome dell’avvocato Alessio Lanzi, già docente di diritto penale all’Università di Milano e membro laico del Consiglio superiore della magistratura, negano le accuse. Al termine dell’udienza, andati avanti per diverse ore e in certi momenti particolarmente tesa, il tribunale di Trento ha ritenuto di poter assecondare la tesi sostenuta dagli avvocati della famiglia, disponendo una perizia di carattere cinematico anche in relazione ai presidi di sicurezza disposti dalla struttura Madonna di Campiglio.

“Di certo, si tratta di una una svolta processuale all’interno di un giudizio penale che vede coinvolti, a vario titolo, i vertici apicali della nota stazione sciistica di Madonna di Campiglio – hanno commentato gli avvocati della famiglia della civitanovese – e che vedrà necessariamente aprirsi un nuovo e diverso tema di indagine, per determinare eventuali responsabilità su colui o coloro che possano aver provocato il drammatico evento”.