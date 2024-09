Incidente sulla statale Adriatica: investita da uno scooter, è grave

Civitanova, 26 agosto 2024 – Paura ieri mattina sulla statale Adriatica a Civitanova. Una cinquantenne è stata investita da uno scooter, soccorsa e ricoverata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza, in condizioni giudicate piuttosto serie.

Al momento in cui è stata soccorsa la donna era in stato confusionale.

L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri, poco prima delle 8, lungo la statale Adriatica, nel tratto di via Principe di Piemonte.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle autorità che sono intervenute, una donna del posto sui cinquanta anni è stata investita da uno scooter mentre stava camminando e si trovava all’altezza del bar, nelle vicinanze del gommista, lungo la strada statale 16. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde per soccorrere la donna, sbalzata di qualche metro, e l’uomo che si trovava in sella allo scooter. Entrambi, infatti, sono stati soccorsi dai sanitari.

Le condizioni della donna sono apparse più critiche e per lei si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che l’ha trasportata ad Ancona per accertamenti.

La donna, cosciente durante le operazioni di soccorso, è stata caricata a bordo di Icaro e trasportata all’ospedale regionale di Torrette. Ha riportato una serie di gravi fratture.

All’ospedale di Civitanova Alta è finito anche l’uomo che si trovava in sella allo scooter, che è stato caricato a bordo di una ambulanza della Croce Verde.

Ha riportato diverse escoriazioni a causa dell’impatto con l’asfalto, tra cui al gomito e ad un fianco.

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento. A seguito dell’incidente la viabilità non ha subito particolari ripercussioni.