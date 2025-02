Il doppio inseguimento, dal pusher all’auto in fuga: notte folle a Civitanova

Civitanova Marche, 3 febbraio 2025 – Prima l’inseguimento dei carabinieri a uno spacciatore in corso Umberto, poi quello della polizia a un’auto che non si era fermata all’alt ed è stata bloccata in piazza XX Settembre dopo diversi chilometri di fuga. È stata una notte movimentata, quella tra sabato e domenica a Civitanova. Il primo episodio ha avuto per protagonista un trentenne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con la droga.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, nel corso di una operazione di controllo volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un tunisino senza fissa dimora, che con fare sospetto si aggirava nei pressi di un bar in corso Umberto I, in pieno centro.

Alla vista dei carabinieri, il tunisino si è disfatto di un involucro in cellophane ed è fuggito a piedi velocemente per le vie del borgo marinato, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno subito recuperato l’involucro, che al suo interno conteneva dieci grammi di cocaina e quattro grammi di hashish, che sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nonostante la fuga, il tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato comunque denunciato all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre continuano le ricerche per rintracciarlo.

Attorno alle 2 di notte, il secondo episodio, con due nordafricani che sono stati bloccati in piazza da due auto della polizia, dopo un lungo inseguimento cominciato a Porto Sant’Elpidio. I due, a bordo di un’auto, non si erano fermano all’alt degli uomini della Questura di Fermo sul ponte che divide i territori di Fermo, Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento prima tra le strade di Porto Sant’Elpidio, poi sulla statale Adriatica. I poliziotti non hanno mai perso di vista la vettura in fuga, riuscendo a bloccarla a proprio in piazza XX Settembre a Civitanova dopo diversi chilometri di inseguimento. All’interno dell’auto due uomini di origini nordafricane su cui sono in corso accertamenti da parte degli agenti. L’auto dei due – un Suv della Bmw – è stata passata al setaccio dai poliziotti: il guidatore era senza patente, mentre l’auto non era assicurata.