La Feba lotta fino all’ultimo. Ma alla fine fa festa Mantova

BAGALIER FEBA: Panufnik 13, Perini 11, Mini 7, Binci 6, Bocola 4, Severini 2, Jaworska 6, Pelliccetti 3. Ne. Streni, Sciarretta, Contati. All. Melappioni. MANTOVA: Fietta 4, Llorente 6, Fiorotto 12, Fusari 24, Orazzo 4, Dell’Olio 2, Ramò 5, Cavazzuti,. Ne. Ndiaye, Cremona, Venatti.

Arbitri: Marianetti, Valletta

Note – Parziali: 8-15; 22-25 (14-10); 36-42 (14-17); 52-59 (16-17).

Le ragazze della Bagalier Feba escono battute ma costringono il San Giorgio Mantovagricoltura, seconda forza dell’A2 di basket femminile, a dare il massimo. L’inizio in salita (0-9) costringe le civitanovesi a rincorrere le avversarie, ma la squadra di casa dimostra carattere perché non si abbatte anche quando è sotto nel parziale e riesce anche ad acciuffare le rivali. La Feba attua una difesa aggressiva, un pressing asfissiante per non fare ragionare le lombarde che, di contro, attuano una difesa adattata mettendo in difficoltà le momò. C’è anche da dire che le padrone di casa mancano tre canestri da ottima posizione. Mantova trova difficoltà ad andare a canestro ma può contare su una Fusari ancora una volta in formato gigante, la giocatrice firma 24 punti. E adesso in casa civitanovese c’è da voltare pagina perché alle 19.30 di mercoledì la Bagalier Feba recupera la gara della sesta giornata con Treviso, rinviata per l’impegno in nazionale di una giocatrice trevigiana.