La Feba resiste per due quarti. Poi Ragusa mette la freccia

BAGALIER FEBA 52 RAGUSA 68

BAGALIER FEBA: Perini 13, Mini 6, Binci 14, Pepe, Bocola 9, Jaworska 10, Pelliccetti. Ne. Streni, Panufnik, Sciarretta, Severini, Contati. All. Melappioni.

RAGUSA: Terrone, Consolini 3, Pelka 8, Mazza 3, Tomasoni 4, Siciliano 20, Cutrupi 6, Narviciute 7, Olodo 2, Labanca 15. All. Buzzanca.

Arbitri: Mammoli e Ricci.

Parziali: 21-23 (21-23), 30-36 (9-13), 43-59 (13-23), 52-68 (9-9).

Ragusa fa valere la maggiore fisicità e qualità di alcune giocatrici e per la Bagalier Feba non c’è niente da fare nella sedicesima giornata dell’A2 di basket femminile. Le civitanovesi lottano, corrono, non si danno per vinte e riescono a imbrigliare le quotate siciliane nei primi due quarti. Le squadre chiudono il primo quarto con le ospiti avanti 21-23 e poi si va all’intervallo lungo sul 30-36. La gara è ancora in bilico e tutt’altro che decisa. Al rientro in campo, però, Ragusa fa valere la fisicità delle giocatrici e riesce a creare quel divario di 10 punti che le civitanovesi non riescono a colmare. Nell’ultimo quarto la Bagalier Feba si fa apprezzare in difesa, ma non riesce a realizzare i canestri necessari per acciuffare il pareggio. Da segnalare l’ottima prova di Siciliano, la giocatrice del Ragusa realizza 20 punti, mentre tra le locali sotto canestro si fa apprezzare Binci (14 punti). Sabato la Bagalier Feba farà visita alle 18.30 a Bolzano.