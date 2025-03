La Stracivitanova fa centro, oltre 3mila persone per la festa dello sport

Civitanova, 9 marzo 2025 – Un fiume di persone per le vie della città. Come previsto alla vigilia, è stata la Stracivitanova più partecipata dopo il Covid, forse la realtà è andata anche oltre le aspettative.

I numeri ufficiali parlano di circa 3mila iscritti, ma a questi bisogna aggiungere tutti coloro che si sono uniti alla carovana senza registrarsi. E qui qualcuno azzarda l’ipotesi dei 4mila partecipanti. Ma al di là delle cifre, c’è una mattinata che è stata tante cose insieme: competizione, svago, socialità, palestre, gruppi sportivi, associazioni, volontariato, scuole e molto altro.

“Siamo più che soddisfatti di questa quarantanovesima edizione – ha dichiarato il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi –. È filato tutto liscio. Credo che oggi, oltre alle tante persone venute da fuori, ci siano stati migliaia di civitanovesi a correre e muoversi all’aria aperta e di questo siamo fieri. Ringraziamo tutti coloro che hanno contributo a questa manifestazione, siamo già pronti alla prossima edizione, quando spegneremo le 50 candeline. Per quanto riguarda la gara, c’è grande soddisfazione per la prestazione della nostra Nausicaa Malaccari, tornata a correre dopo qualche mese di inattività per via di alcuni problemi muscolari”. Tre le attività previste: la 21,097 chilometri competitiva, la 10,5 chilometri non competitiva e il percorso Strafamily di 4 chilometri. La partenza in corso Umberto I, poi il passaggio in piazza XX Settembre, lungomare Piermanni, molo sud, lungomare nord e ritorno in corso Umberto I. In piazza XX Settembre, invece, il villaggio con tutti gli stand delle realtà protagoniste.

Stracivitanova (foto Federico De Marco)

Per la classifica assoluta maschile, a trionfare è stato Andrea Zamponi Falasca dell’Atletica Potenza Picena con un tempo di 01.09.08. Secondo posto per Rachid Benhamdane dell’Asd Dinamo Sport (01.10.06), e terzo per El Haissoufi Ismail dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo (01.12.44). Quanto alle donne, la prima posizione è stata conquistata da Francesca Calvauna dell’Atletica Gran Sasso Teramo (01.17.50), a seguire Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia (01.19.50) e la maceratese Denise Tappatà, tesserata con la Sef Stamura Ancona (01.23.57). Nausicaa Malaccari è arrivata quarta con un tempo di 01.27.45. Sempre per l’Atletica Civitanova, sesto posto di Tania Marcaccio (01.29.05).

Stracivitanova (foto Federico De Marco)

Gli atleti sono stati premiati sul palco, dove era presente anche il vicesindaco Claudio Morresi: “Davvero una bellissima manifestazione che ha toccato quota 4mila persone – ha affermato –. Mi ha fatto molto piacere anche la presenza di Telethon. Facendo un giro, ho incontrato e parlato con tante persone. Otre all’aspetto sportivo, la manifestazione è una grandissima occasione di socializzazione. Questo è molto importante”.