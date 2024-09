Ladri acrobati salgono dalla grondaia: rubati in casa gioielli e oro

Civitanova, 24 settembre 2024 – Ladri acrobati in azione nel fine settimana appena trascorso: nel mirino finisce l’appartamento al terzo piano di una palazzina. Spariti gioielli in oro e in argento. Il colpo è stato messo a segno sabato sera, intorno alle 20,30, in una abitazione che si trova in via Hermada, non lontano da piazza XX Settembre. I proprietari di casa in quel momento erano usciti. Approfittando del fatto che nell’appartamento non ci fosse nessuno, i ladri si sono intrufolati, salendo fino al terzo piano della palazzina, passando per le grondaie. Hanno raggiunto in questo modo una finestra, senza grate, e sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione, vuota in quel momento. Indisturbati, si sono messi alla ricerca di qualcosa di valore da portare via.

Hanno messo a soqquadro tutte le camere, lasciando la casa nel caos. Sono riusciti a trovare l’oro e hanno portato via collanine, bracciali, anelli e gioielli vari, in oro e in argento che si trovavano custoditi nell’abitazione. Poi hanno fatto perdere le loro tracce. Al rientro, un paio di ore dopo, i proprietari di casa hanno scoperto di aver avuto, loro malgrado, visite indesiderate in loro assenza.

Il valore del bottino è da stimare, ma sarebbe di qualche migliaio di euro. I proprietari dell’appartamento finito nel mirino dei ladri non hanno potuto fare altro che recarsi negli uffici del commissariato di polizia per sporgere denuncia di furto. Sono in corso le indagini da parte della polizia per cercare elementi utili all’identificazione dei ladri acrobati che si sono messi in azione sabato sera.