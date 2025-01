Ladri in azione al bar Mariò: spariti contanti, sigarette e gratta e vinci prima di darsi

Civitanova, 9 gennaio 2024 – Colpo nella notte nello storico bar “Mariò”, malviventi in fuga con soldi, stecche e pacchetti di sigarette e gratta e vinci.

Il furto è stato messo a segno l’altra notte nel bar di via Lazio, nel quartiere di Villa Pini, da anni punto di riferimento e di incontro della zona e non solo. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario, Marco Ciminari, che intorno alle 6 di ieri è sceso dalla sua abitazione e si è reso conto di aver ricevuto visite indesiderate. Da ieri fino al 15 gennaio prossimo il bar sarebbe rimasto chiuso. La famiglia del proprietario vive proprio sopra ai locali che ospitano il bar-tabaccheria.

“I malviventi hanno fatto irruzione nel bar usando le panche che si trovano all’esterno per forzare la serranda della porta di ingresso – ha raccontato Marco Ciminari –. Hanno preso le stecche di sigarette che erano nel magazzino, numerose confezioni, e tutti i pacchetti che erano esposti per la vendita dietro al bancone. Hanno preso anche i soldi che erano nel registratore di cassa. Infine hanno arraffato i gratta e vinci. Poi sono scappati via passando da una finestra nel magazzino, che hanno lasciato aperta. Da lì hanno portato fuori la refurtiva che sono riusciti ad accaparrarsi. Noi, che abitiamo di sopra, non ci siamo accorti di nulla. Non so a che ora possano avere messo a segno il furto. Io sono sceso alle 6 e me ne sono accorto solo in quel momento”.

Il bottino, almeno secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 8mila euro, a cui aggiungere i danni.

Sul posto, subito dopo la segnalazione da parte del proprietario, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova per effettuare il sopralluogo di rito. E ora sono in corso le indagini da parte dei militari per identificare i malviventi che si sono messi in azione l’altra notte in via Lazio. In particolare sono al vaglio dei carabinieri i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero avere immortalato elementi utili all’identificazione dei ladri.