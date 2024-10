Ladri saccheggiano l’appartamento a Civitanova, bottino da migliaia di euro

Civitanova, 25 ottobre 2024 – I proprietari escono di casa per un paio di ore e i ladri ne approfittano: rubati da un appartamento tutti i gioielli di famiglia. Un colpo da migliaia di euro.

Il furto è stato messo a segno nella serata dell’altro ieri. Nel mirino dei malintenzionati è finiti un appartamento che si trova in zona Villa Eugenia, nel quartiere di San Marone. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, che indagano sull’accaduto, ignoti, approfittando del fatto che i proprietari di casa fossero appena usciti, hanno fatto irruzione nell’abitazione.

Sono entrati in casa dopo aver forzato e scassinato la finestra che dà sulla cucina. Una volta dentro, indisturbati, hanno cercato qualcosa di valore da portare via. Hanno messo a soqquadro praticamente tutte le stanze dell’appartamento, e all’interno di una camera sono riusciti a individuare il punto dove erano custoditi i gioielli. Li hanno presi e li hanno portati via tutti: un bottino di diverse migliaia di euro, almeno secondo una prima stima. Poi i malviventi se ne sono andati, riuscendo per ora a far perdere le loro tracce.

Al rientro, un paio di ore dopo essere usciti, i proprietari di casa si sono accorti di quanto accaduto in loro assenza. Hanno trovato il caos dentro le stanze, con i cassetti e le ante dei mobili lasciati spalancati dai ladri. E a quel punto non hanno potuto fare altro che segnalare agli agenti del commissariato il furto subito, provvedendo poi a sporgere denuncia. Sono in corso le indagini da parte della polizia per identificare i malviventi che si sono messi in azione nell’appartamento in zona Villa Eugenia.