Ladri in cerca della cassaforte, villetta devastata: bottino da migliaia di euro

Civitanova Marche, 1 settembre 2025 – Colpo in pieno giorno: una banda di ladri professionisti in cerca della cassaforte devasta una villetta in campagna. Il bottino è di tre anelli d’oro di grande valore. Il furto, da qualche migliaio di euro, è stato messo a segno l’altroieri, nel primo pomeriggio. Nel mirino è finita una casa in campagna, con il giardino, che si trova in contrada Mornano, a Civitanova Alta.

Ignoti, approfittando del fatto che in casa in quel momento non c’era nessuno, hanno fatto irruzione nell’abitazione, dopo aver divelto una persiana. Una volta dentro si sono messi alla ricerca della cassaforte e hanno devastato le varie stanze, danneggiando i mobili e staccando i pensili dal muro. Hanno addirittura smontato la cappa della cucina, usando presumibilmente un piede di porco, credendo di trovare lì dentro qualcosa di valore da portare via. Alla fine, se ne sono andati con tre anelli d’oro (su uno era incastonato un brillante) di valore. E hanno fatto migliaia di euro di danni all’abitazione.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario, rientrato a casa dopo il lavoro qualche ora più tardi, intorno alle 17. Ha trovato la casa devastata: subito ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E ora sono in corso le indagini per identificare la banda, presumibilmente composta da professionisti che sapevano quando e a che ora colpire. Nell’abitazione, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati circa un’ora e mezzo. I vicini non si sarebbero accorti di nulla.